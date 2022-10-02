سائق يصدم 3 أشخاص بسيارة مسرعة أسفل نفق 45 بالإسكندرية

شهدت منطقة 45 العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، إصابة 3 أشخاص، فى حادث تصادم نتيجة قيادة شخص متهورة لسيارة نصف نقل، وتم القاء القبض عليه.

كانت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود 3 مصابين أسفل كوبرى جمال عبد الناصر، مع تقاطع شارع 45 بمنطقة العصافرة دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث، وتم ضبط المتهم بعد أن تمكن الأهالى من الإمساك به، وتبين أن السائق المتهور، كان فى مشاجرة مع آخرين يستقلان دراجة بخارية على طريق الكورنيش بشارع 45،،وصدم أحدهما قبل أن يفر بسيارته فى مطاردة مثيرة صدم على اثرها 3 أشخاص آخرين.

وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تحرر المحضر اللازم بالواقعة.