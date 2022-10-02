زى النهاردة.. شاهد بقضية "إعلام الإخوان" يؤكد بث المتهمين العديد من الشائعات

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده منذ 4 سنوات، يوم 2 أكتوبر 2018، استمعت دائرة الإرهاب المنعقدة بطرة، لأقوال الشهود فى محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

فى بداية تلك الجلسة، قال شاهد الإثبات الأول، بعد حلف اليمن، إنه يعمل ضابطا بقطاع الأمن الوطنى، وأن الواقعة بدأت فى شهر سبتمبر عام 2017، وأنه رصد اجتماعات للمتهمين من خلال المصادر الفنية الموثوق فيها، وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بعمل اجتماعات تحت مسمى "المجلس القومى للتغير".

وأشار الشاهد، إلى أن المتهمين كانوا ينشرون منشورات تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقاموا بتحريض المواطنين على نظام الحكم دون استجابة من المواطنين، وقيامهم ببث شائعات عن ضرب كمين الواحات، وكما قاموا ببث أخبار كاذبة بالكتابة على صفحاتهم بانهم مختفين قسريا.

وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهم "هاربين" وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية " وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .

كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 هاربًا وسيدتين والباقى تم احالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية . قام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت أشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة

حدثت الواقعة فى غضون 2017، 2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الاول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامه من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة داعمة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد مؤسسة الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.