رئيس وكالة الفضاء: نتبنى العديد من الأنشطة لتنمية ملكات الابتكار

أكد الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن الشباب والنشء هم مستقبل مصر، وأن الوكالة تتبنى العديد من الأنشطة لتنمية ملكات الابتكار فى إطار إستراتيجية توطين صناعة الفضاء فى مصر، حيث تعد تنمية مهارات شباب المستقبل هى العنصر الأساسى لنجاح توطين هذه الصناعة.

أضاف رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تتبنى أنظمة كثيرة فى سبيل هذه الاستراتيجية فى مجالات الهندسة والأعمال وتوفر فرص تدريبية لخلق جيل جديد من الشباب المصرى الذى يعمل فى مجالات توطين صناعة الفضاء مشيرا أنه تم ربط الوكالة بمعامل كليتا الهندسة بجامعة بنها فى إطار التعاون المشترك.

جاء ذلك فى كلمة رئيس وكالة الفضاء المصرية فى ختام فعاليات هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء المحلى برعاية جامعة بنها والجمعية المصرية للعلوم والهندسة على مدار يومين بمشاركة فرق مثلت محافظات الجمهورية حيث فاز 3 فرق منها بالمراكز ال3 الأولى.

وقال رئيس جامعة بنها، فى كلمته، إنه جرى توفير كافة المساعدات لجميع المشاركين ولجان التحكيم لتنظيم الفاعليات فى إطار شراكة الجامعة المتميزة مع الجمعية ووكالة الفضاء المصرية، مشيدا بمستوى المشاركين فى الهاكاثون والمشروعات التى قدموها فى مجالات الفضاء والروبوت مما يعزز تشجيع الجيل الجديد على أن يكونوا علماء المستقبل لخدمة الوطن والتنمية والارتقاء بصناعة الفضاء وتحقيق الحلم فى توطينها فى مصر.

أضاف وليد خالد منسق المبادرة والقائد المحلى لأنشطة ناسا بنها والجمعية المصرية للعلوم، أن فعاليات الهاكاثون استمرت لمدة يومين بالتنسيق مع جامعة بنها وشاركت به العديد من الفرق من مختلف أنحاء الجمهورية لدعم الشباب المشاركين من طلاب المدارس المصرية فى أنشطة تطبيقات الفضاء المحلى.