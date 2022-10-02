اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

رئيس قضايا الدولة يهنئ وزير الدفاع بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:46 م
رئيس قضايا الدولة يهنئ وزير الدفاع بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وجيش مصر العظيم بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
 
داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية وجيشها الباسل من كل سوء، وتظل راية الوطن عالية خفاقة في كل وقت وحين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة

قضايا الدولة

وزير الدفاع

حرب اكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر

حرب السادس من اكتوبر

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

جيل النصر يوثق لحظات العبور.. الرائد الطحاوى حول جزءا من منزله لمتحف يعرض فيه صورا لأبطال حرب 6 أكتوبر.. ابن الشرقية خدم بالقوات المسلحة 38 سنة.. والزائرون: الحجات دى دى مش فى الكتب المدرسية

الأحد، 10 أكتوبر 2021 01:00 م

رأيتك دفقة من ماء نهر النيل .. قصيدة صلاح عبد الصبور عن حرب 6 أكتوبر

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 10:18 ص

عادل السنهورى: حرب 6 أكتوبر لم تكن ملحمة عسكرية فقط ولكن ملحمة شعب كامل

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 08:22 م

أكرم القصاص: المشير حسين طنطاوى قامة كبيرة وأدى دورا هاما فى حرب 6 أكتوبر

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 12:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة