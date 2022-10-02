رئيس قضايا الدولة يهنئ وزير الدفاع بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

كتب: محمد أبو ضيف

هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وجيش مصر العظيم بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية وجيشها الباسل من كل سوء، وتظل راية الوطن عالية خفاقة في كل وقت وحين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.