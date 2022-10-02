اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الهندى يعزى الرئيس الأمريكى فى ضحايا إعصار "إيان"

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:11 ص
رئيس الوزراء الهندى يعزى الرئيس الأمريكى فى ضحايا إعصار "إيان" رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
أ.ش.أ

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أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، اليوم الأحد، عن تعازيه للرئيس الأمريكي جو بايدن في وفاة عشرات المواطنين جراء إعصار "إيان" الذي سبب دمارا واسعا بولاية "فلوريدا".

وعبر مودي حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، عن مواساته العميقة لخسارة الأرواح البريئة بسبب الإعصار وتعاطفه مع الشعب الأمريكي.

وكان 72 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في ولاية "فلوريدا" الأمريكية جراء إعصار "إيان" ، وتسبب في حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي أحدثت دمارا واسعا في "فلوريدا" بشكل خاص.

 


فلوريدا

ناريندرا مودى

اعصار إيان

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