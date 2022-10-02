رئيس الوزراء الهندى يعزى الرئيس الأمريكى فى ضحايا إعصار "إيان"

أ.ش.أ

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، اليوم الأحد، عن تعازيه للرئيس الأمريكي جو بايدن في وفاة عشرات المواطنين جراء إعصار "إيان" الذي سبب دمارا واسعا بولاية "فلوريدا".

وعبر مودي حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، عن مواساته العميقة لخسارة الأرواح البريئة بسبب الإعصار وتعاطفه مع الشعب الأمريكي.

وكان 72 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في ولاية "فلوريدا" الأمريكية جراء إعصار "إيان" ، وتسبب في حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي أحدثت دمارا واسعا في "فلوريدا" بشكل خاص.