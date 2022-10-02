رئيس المنطقة الأزهرية بأسوان يشدد على الاحتفال بالمولد النبوى ونصر أكتوبر

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم، معاهد أسوان الإبتدائي النموذجي، وفتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوي.

وقام الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، في بداية جولته التفقدية بحضور طابور الصباح بمعهد أسوان الإبتدائي النموذجي، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب، وذلك للاطمئنان على المستوى العام للنظافة بالمعهد، وتفقد الفصول، وتوزيع الطلاب في أماكنهم طبقا لقوائم الأسماء، مشدداً على الاستعداد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تحديد موعدها يوم الإثنين 10/10/2022 بجميع المعاهد من خلال طابور الصباح، وعقد الندوات الدينية والتثقيفية بمشاركة الطلاب الموهوبين.

كما شملت جولة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية تفقد فصول، وحجرات الأنشطة، ودورات مياه، وفناء معهد فتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوي، وكذلك التأكد من تواجد المعلمين بحصصهم، وتوزيع جدول الحصص والإشراف، طالبا بتحقيق الالتزام والانضباط بداية من أول أيام الدراسة حرصا على مصلحة الطلاب.