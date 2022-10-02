"ديلر" الحشيش سقط قبل ترويج بضاعته بين زبائنه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش، وكشف المتهم عن اعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، كما أرشد عن مصدر الحصول عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير إلى تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بمسكنه، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق في محافظة الجيزة.

عقب رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القاونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.