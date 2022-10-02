جلسة نموذج محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، جلسة المحاكاة لمجلس النواب، لأعضاء برلمان الشباب بكفرالشيخ، وذلك بمجلس مدينة كفرالشيخ، وبحضور المهندسة عايده ماضي السكرتير المساعد ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

تناولت جلسة المحاكاة، طلبات إحاطة حول غرق ثلاث حالات فى أقل من سنة، بسبب الترعة المبطنة، وإهمال عمال النظافة وعدم توفير زي يليق بهم، وتغطية المصرف الذى يمر داخل الحيز العمراني بقرية شنو، وغياب الرقابة علي سائقي التكاتك دون السن القانوني، وتكدس الركاب بموقف كفر الشيخ العموم وخاصة ايام الدراسة.

تقدم الأعضاء بأسئلتهم عن خطة رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ فى التصدي لمشكلة التغيرات المناخية ومتى نرى تطبيق ذلك على أرض الواقع، كذلك خطة رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ للاستعداد لفصل الشتاء وغياب الرقابة علي سائقي التكاتك دون السن القانوني، وعجز الأطباء والمستلزمات الطبية بالمستشفى العام والوحدات الصحية بقرى مركز ومدينة كفر الشيخ، تكدس الطلاب بالفصول و العجز الصارخ بالمدارس ودور الإدارة فى حل العجز وغياب الرقابة على الدروس الخصوصية.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن جلسات المحاكاة البرلمانية، تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بهدف تشجيع الشباب على مناقشة المشكلات المحيطة بهم وإيجاد حلول لها بالتعاون مع التنفيذيين والمسؤولين بالمحافظة، وكذلك لتدريب الشباب بأهمية الدور البرلماني وتوعيتهم بأدوات الرقابة البرلمانية وكيفية استخدامها، فالشباب هم النواة الرئيسية لهذا البلد

قام بتدريب الجلسة، محمد الغنام مدرب بوزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وفريق عمل الإدارة.