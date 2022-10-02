جامعة سوهاج تختتم برنامجها التدريبى عن تصميم وتفعيل المقرر الإلكترونى.. صور

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى عن "تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني"، والذى استهدف عددا من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن هذا البرنامج واحداً من البرامج التابعة لجدارة التدريس والتي تستهدف تنمية مهارات التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عبد الخالق، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لإعداد المقررات الدراسية في صورة إلكترونية تفاعلية، مما يخدم ذلك التوجه العام نحو التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي، مع تغيير اتجاهاتهم إيجابياً لتبني ثقافة التعلم الإلكتروني.

وأشار الدكتور عنبر محمود مدير المركز، إلى أن البرنامج تضمن العديد من الأنشطة التدريبية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث شمل التدريب على كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي، واستخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات للوصول لصورة المقرر الإلكتروني المطلوب، إلى جانب كيفية تفعيل استخدامه، وطرق وضع أنشطة تفاعلية لتحقيق الأهداف التعليمية، والتدرب على تصميم اختبارات إلكترونية لتقييم الطلاب والتأكد من تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.

وأضاف مدير المركز، أن البرنامج التدريبي استمر على مدار يومين، بمشاركة 20 متدربا من كليات الجامعة المختلفة، بإجمالى 10 ساعات تدريب مباشر تفاعلي، وذلك بإستخدام أجهزه الكمبيوتر، حيث يقوم المتدرب باستخدام البرامج الخاصة بإعداد المقررات الإلكترونية، واتباع الخطوات اللازمة لإعداد المقرر التفاعلي، متضمناً ذلك النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة، لافتاً إلى أنه البرنامج التدريبي قدمه الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية والمدرب بالمركز.