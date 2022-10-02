تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، عقد سلسلة ندوات تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكيفية الحصول على الخدمات الطبية والاستفادة منها، بمشاركة الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين بالفرع، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واختيار محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وتحت رعاية المهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإشراف الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

ويقول الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل، إنه يتم خلال الندوات التعريف بأن هيئة التأمين الصحي الشامل تولى اهتماماً بالغاً بمنتفعي المنظومة وصحة المواطنين، لافتا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل هي المسئولة عن إدارة النظام وتمويله، وهيئة الرعاية الصحية مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمواطنين وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمسئولة عن اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف الدكتور محمود عبدالوهاب لـ"اليوم السابع"، أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يغطي جميع المواطنين وإلزامي في جمهورية مصر العربية، وهو مشروع قومي الهدف الأساسي منه هو صحة أفضل لجميع أفراد الأسرة، مؤكداً على أن إدارة المستفيدين بالفرع تقوم بإتاحة وإمكانية حصول المغتربين على الخدمة الطبية والتسجيل وفق شروط معينة للعاملين المغتربين، وكذلك طرق التسجيل بالمنظومة وتسديد الاشتراكات لضمان استمرارية الخدمات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بالمحافظات الأخرى عن طريق إحالة المريض إلى الجهات المتعاقدة وخارج مستشفيات التأمين الصحي الشامل في حال عدم توافر الخدمة، مؤكداً على أنه من حق المريض الحصول على الخدمة الصحية في أي مكان طبقا لشروط تقديم الخدمات.

وأكد مدير عام التأمين الصحي الشامل، أن إدارة العلاقات العامة بالفرع أيضاً حريصة على التواصل الفعال مع المواطنين لرصد كافة العقبات التي تواجه المستفيدين وتيسير الإجراءات للحصول على الخدمة وذلك بالتواصل مع الإدارة المختصة، لافتاً النظر إلى دور المنظومة الصحية وعدم وجود سقف للإنفاق على المواطن بالمنظومة، وناشد الجميع بالاتصال بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 في حال الشكاوى والمقترحات.