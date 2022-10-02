تطبيق أول يوم رياضى داخل مدارس بنى سويف.. فيديو وصور

بنى سويف هانى فتحى

شهد عدد من مدارس بنى سويف، تطبيق أول يوم رياضي مع بداية العام الدراسي الجديد .

ورصد اليوم السابع تطبيق اليوم الرياضى داخل مدرسة "الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات "الصفا سابقاً"، مع تطبيق نظام اليوم الرياضى فى أول أيام الدراسة بمحافظة بنى سويف.

ورصد اليوم السابع قيام معلمى التربية الرياضية بتدريب الطلاب على بعض الرياضات بالإضافة إلى ممارسة العديد من الرياضيات الجماعية كالكرة الطائرة واليد والسلة .

كما قامت معلمات التربية الرياضية بتدريب الطالبات على بعض التمارين الرياضية داخل المدرسة، بالإضافة إلى التدريب على نشاط الكشافة والمرشدات .

وانطلقت الدراسة اليوم الأحد، داخل 1200 مدرسة بجميع المراحل التعليمية داخل محافظة بنى سويف، بصورة كاملة بعدما بدأت الدراسة أمس السبت داخل 124 مدرسة.

وأكد محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، أن 1200 مدرسة بدأت فى استقبال ما يزيد عن 767 ألف و650 طالبا وطالبة في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي، بواقع (436 ألف و770 طالباً في 628 مدرسة ابتدائي، و196 ألف و121 في 436 مدرسة إعدادي، و20 ألف في 21 مدرسة تجريبي، و50 ألف في 85 مدرسة ثانوي عام، و31 ألف و469 طالباً في 28 مدرسة للتعليم الفني الصناعي، و12 ألف و482 في 6 مدارس للتعليم الزراعي، و20 ألف و809 طالباُ في 16 مدرسة للتعليم التجاري.



















