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تربية رياضية بنين بالإسكندرية تستقبل الطلاب الجدد بالبالونات.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:54 ص
تربية رياضية بنين بالإسكندرية تستقبل الطلاب الجدد بالبالونات.. صور حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نظمت أسرة الصفوة بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية وتنسيق أجواء احتفالية بالبالونات داخل المدرجات.
 
يأتى ذلك ضمن استعدادات فاعليات اليوم الثاني، من تنظيم استقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 كلية التربية الرياضية ابو قير جامعة  الإسكندرية تحت رعاية الدكتور  محمد عبد الحميد محمد بلال عميد كلية التربية الرياضيه ابو قير وباشراف كلا من الدكتور  اسلام امين وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مهاب دسوقي وكيل الكليه لشئون البيئية وخدمة المجتمع ، الدكتور  محمد كمال وكيل الكليه للدراسات العليا .
 
يذكر أن كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية اطلقت معسر تعريفى للطلاب الجدد لتعريف الطلاب بالحياه جامعية من أنشطة رعاية الشباب والأنشطة المختلفة الجوالة والأسر والقادة ، كما يشمل لقاء مع مسئولي مكتب الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي لتفهم لائحة الساعات المعتمدة وتفاصيل التسجيل للمقررات، بالإضافة إلي لقاء مع مجموعة من شباب الخريجين للتعرف على المسارات المهنية وفرص العمل المتاحة ، بالاضافة الي التعرف على القيم الحاكمة داخل الكلية.
 
ويشمل لقاء مع أولياء الأمور للحضور في لقاء مع عميد الكلية للرد على اي استفسارات تخص الدراسة بالكلية.
 
 
حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية (1)
حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية (1)

حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية (2)
حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية (2)

حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية (3)
حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية (3)

حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية (4)
حفل استقبال الطلاب الجدد داخل مقر الكلية (4)
 
 

 


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