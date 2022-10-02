تحرير 42 محضرا والتحفظ على طن مضبوطات خلال 15 حملة بيطرية في أسيوط

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر مؤكدًا على أهمية التنسيق، والتعاون بينها وبين مديريات الصحة والتموين، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين لشن حملات مستمرة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة المواطنين ، ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري .. جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور صلاح الدين علي وكيل مديرية الطب البيطري بأسيوط.

وأوضح وكيل مديرية الطب البيطرى أن المديرية لا تألوا جهدا في تنفيذ الحملات المستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات لضبط الأسواق ، والتأكد من جودة اللحوم ، والمذبوحات والأغذية المعروضة.

وأكد الدكتور صلاح الدين علي وكيل مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه تم تحرير 42 مخالفة ومحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإجمالي مضبوطات 1 طن و 109 كيلوجرام خلال 15 حملة بيطرية على مدار شهر بالإشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين التابع لمديرية الطب البيطري مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين مضيفاً إنه تم الكشف علي اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام بكميات تصل إلى 17 طن و19 كيلو جرام لحوم بلدية ومستوردة تقريباً و9744 كيلوجرام دواجن و 8 كيلو جرام أسماك بالإضافة إلى المرور على 20 مجزر لمتابعة العمل بها والمذبوحات التي وصلت إلى عدد 3246 حيوانات كبيرة و 2700 من الدواجن.