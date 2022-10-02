تحرير 15 محضر متنوع فى حملة على أصحاب المحلات بمدينة المراغة فى سوهاج.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج تحت إشراف شريف السيد رئيس الوحدة بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة وقسم الإشغالات بالمراغة حملة لضبط الأسعار وتطبيق القانون على المخالفين من أصحاب المحلات والمتعدين على حرمات الطرق ورفع البائعين الجائلين والإشغالات التى تعوق سير المواطنين وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا عبارة عن 7 محاضر إشغالات و6 محاضر صحة و2 محاضر تموين.

وقال شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الحملات بشوارع الرئيسية بمدينة المراغة مستمرة لتطبيق القانون على المخالفين من أصحاب المحلات وتوسعة الشوارع ورفع الباعة الجائلين للحد من الازدحام المستمر فى الشوارع الرئيسية بالمراغة.