بسبب ارتفاع حرارة الجو.. احتراق مقطورة محملة بالكرتون بأخميم شرقى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بحمولة سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 35 دون حدوث إصابات حيث توصلت التحريات عقب سؤال السائق أن سبب الحريق ونتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو مع تطاير شرر من عادم السيارة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة اخميم يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بنشوب حريق بحمولة سيارة نقل قبل كارتة سوهاج بحوالى 35 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز حيث تبين نشوب الحريق بحمولة السيارة مقطورة قيادة المدعو طارق م م 55 سنة سائق ويقيم الشرقية تم فصل المقطورة عن السيارة وتم الدفع بــ"2 " سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال قائد السيارة قرر أنه أثناء قيادته السيارة محملة بكمية من ورق الكارتون قادمة من العاشر من رمضان بالشرقية إلى مصنع الزيوت بحى الكوثر ونتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو مع تطاير شرر من عادم السيارة أدى ذلك لنشوب الحريق بحمولة المقطورة وتم فصل السيارة عن المقطورة وأضاف باحتراق المقطورة والحمولة ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.