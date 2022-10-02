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بدء تسكين المرحلة الأولى للطلاب المقبولين فى المدن الجامعية للأزهر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:00 ص
بدء تسكين المرحلة الأولى للطلاب المقبولين فى المدن الجامعية للأزهر جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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تبدأ جامعة الأزهر تسكين المرحلة الأولى للقبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر اليوم الأحد.. وأوضحت الجامعة أنه على الطلاب المقبولين بالسكن الجامعي اتباع الخطوات الآتية:
 
1. بعد الاستعلام عن نتيجة القبول والتأكد منها يتم التوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي.
 
2. إدخال الرقم القومي والرقم المرجعي على رابط التسكين مضافًا إليه نتيجة الطالب، إخطار الإسكان، استمارة الكشف الطبي، طلب التحاق بالمدن الجامعية، استمارة العهد الشخصية.
 
3. التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة السكن في ملف يحتوي على كافة الاستمارات المشار إليها سابقًا، 5 صور شخصية، 2 صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال سداد مصروفات السكن.
 
6. فى حالة وفاة الوالد أصل شهادة الوفاة فى نفس العام الدراسى.
 
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المدن الجامعية

جامعة الازهر

الازهر الشريف

تسكين المدينة الجامعية



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