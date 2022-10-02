بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

فاطمة شوقى

فتحت مراكز الاقتراع في البرازيل أبوابها أمام الناخبين اليوم، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية توصف بأنها "تاريخية" حيث سيكون لها تأثير عميق على السياسة الخارجية للبلاد.

وأشارت صحيفة ساو باولو البرازيلية، إلى أن المنافسة تتركز ما بين قوى اليمين، ممثلة بمرشحها الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، وقوى اليسار، ممثلة بمرشحها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويسمح نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل يسمح بفرز النتائج بسرعة في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الخامسة مساء بتوقيت البرازيل.

وأكدت الحكومة البرازيلية أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم الأحد ستكون "آمنة تماما"، وقال وزير العدل البرازيلي أندرسون توريس، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية التي ستجرى اليوم ستكون آمنة تماما، مضيفا "نحن لا نتجه نحو الحرب. نحن نتجه نحو الانتخابات"، بحسب صحيفة ريو تايمز البرازيلية.