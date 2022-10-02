انطلاق الأسبوع التعريفى لطلاب جامعة بني سويف الأهلية.. صور

بنى سويف- هانى فتحى

انطلقت صباح اليوم، فعاليات الأسبوع التعريفي لطلاب جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والتي تشمل التعريف بالكليات والبرامج وأعضاء هيئة التدريس بكل برنامج والمنسقين، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر داود مساعد رئيس جامعة بني سويف الأهلية لشئون الطلاب، وعمداء الكليات، وسط حضور لافت من الطلاب.

وتضمنت مراسم فعاليات الأسبوع التعريفي كلمات متتابعة لمنسقي الكليات والبرامج وعمداء الكليات واستعراض مواهب الطلاب من إلقاء الشعر والغناء الوطني، فضلاُ عن اختيار منسقي التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والتعريف بالأنشطة الطلابية وخدمات الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الأسبوع التعريفي يتضمن محاضرات حول الإرشاد النفسي يقوم بها نخبة متخصصة من أساتذة كلية الطب البشري حول الفرق بين التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وكيفية التعامل مع الزملاء والأصدقاء وأعضاء هيئة التدريس ، وإدارة الوقت بما يضمن التحصيل الجيد لمواد التخصص وممارسة الأنشطة الطلابية، فضلا عن محاضرات حول تعزيز قيم الانتماء للوطن والمحافظة على الأعراف والقيم والتقاليد الجامعية.

وأشارت الدكتورة سحر داود مساعد رئيس الجامعة الأهلية، إلى أن اليوم الأول من الأسبوع التعريفي شهد حضور طلاب كليات الطب البشري والحاسبات والإعلام، وتتابع الكليات الأخرى بالحضور حتى يوم الأربعاء، مع بدء المحاضرات ببعض الكليات العملية اعتبارا من يوم الثلاثاء.

من جانبهم، وجه الطلاب رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنجاز هذا المشروع القومي الذي يمثل طفرة في مجال التعليم العالي، مثمنين حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء عدد من الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم الحديثة بما يضمن إتاحة الفرصة للشباب لتحقيق طموحاته الدراسية في مختلف التخصصات المتقدمة .



انطلاق الأسبوع التعريفى لطلاب الجامعة (1)



انطلاق الأسبوع التعريفى لطلاب الجامعة (2)



انطلاق الأسبوع التعريفى لطلاب الجامعة (3)



انطلاق الأسبوع التعريفى لطلاب الجامعة (4)



انطلاق الأسبوع التعريفى لطلاب الجامعة (5)