انخفاض السيارات التجارية الثقيلة في ألمانيا يقابله ارتفاع في إسبانيا وفرنسا × 8 أشهر

كتبت : أمانى سمير

سجلت مبيعات السيارات التجارية الثقيلة ، بفضل نتائج الأشهر الأربعة الماضية زيادة في المبيعات الإجمالية بنسبة 2.7٪؜ خلال أول 8 أشهر لتصل إلى 165.9 ألف سيارة .

وقد سجلت الأسواق الرئيسية فى المنطقة نتائج متباينة؛ فقد انخفضت التسجيلات فى ألمانيا بشكل طفيف بنسبة 1.8٪؜ بينما سجلت إسبانيا وفرنسا نموًا خلال الثمانية أشهر بواقع 9.9 ٪؜ و1.9 ٪؜ على التوالي.

اما قطاع السيارات او الحافلات التى يزيد وزنها على 3.5 طن فى الاتحاد الأوروبي ، فقد تقلصت عمليات التسجيل بنسبة 5.4 ٪؜ مع بيع نحو 18 ألفًا و84 سيارة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي .

وجاءت ألمانيا لتحقق أكبر إنخفاض بنسبة قدرت ب 24.4٪؜ ، فيما تراجعت إيطاليا بواقع 16.1٪؜ وفرنسا بنحو 14.3 ٪؜ وفى المقابل، سجلت إسبانيا نموًا قويًا بنسبة 40.9 ٪؜ .