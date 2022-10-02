انخفاض السيارات التجارية الثقيلة في ألمانيا يقابله ارتفاع في إسبانيا وفرنسا × 8 أشهر

سجلت مبيعات السيارات التجارية الثقيلة، بفضل نتائج الأشهر الأربعة الماضية زيادة في المبيعات الإجمالية بنسبة 2.7٪ خلال أول 8 أشهر لتصل إلى 165.9 ألف سيارة .
وقد سجلت الأسواق الرئيسية فى المنطقة نتائج متباينة؛ فقد انخفضت التسجيلات فى ألمانيا بشكل طفيف بنسبة 1.8٪ بينما سجلت إسبانيا وفرنسا نموًا خلال الثمانية أشهر بواقع 9.9 ٪ و1.9 ٪ على التوالي.
اما قطاع السيارات او الحافلات التى يزيد وزنها على 3.5 طن فى الاتحاد الأوروبي ، فقد تقلصت عمليات التسجيل بنسبة 5.4 ٪ مع بيع نحو 18 ألفًا و84 سيارة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي .
وجاءت ألمانيا لتحقق أكبر إنخفاض بنسبة قدرت ب 24.4٪ ، فيما تراجعت إيطاليا بواقع 16.1٪ وفرنسا بنحو 14.3 ٪ وفى المقابل، سجلت إسبانيا نموًا قويًا بنسبة 40.9 ٪ .
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