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انتظام العام الدراسى الجديد لـ 25 مليون طالبة وطالبة فى 60 ألف مدرسة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 07:00 ص
انتظام العام الدراسى الجديد لـ 25 مليون طالبة وطالبة فى 60 ألف مدرسة بدء العام الدراسي الجديد
كتب محمود طه حسين

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ينتظم اليوم الأحد العام الدراسى الجديد فى جميع المدارس، باجمالى قرابة 60 ألف مدرسة و25 مليون طالبة وطالبة.
 
وانطلق صباح  السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.
 
 

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

بدء العام الدراسي الجديد

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