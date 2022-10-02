اليوم محاكمة شاب بتهمة التعدى على خطيبته فى حلوان

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة متهم بالتعدي على خطيبته داخل منزله بمنطقة حلوان، مستغلًا زيارتها له في منزله وتواجدهما بمفردهما، تحت تأثير أقراص مُخدرة وضعها لها في كوب من العصير.

البداية بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا باكتشاف عامل أن ابنته 18 سنة حامل، وأخبرته بتعرضها للاعتداء على يد خطيبها، الذي استغل زيارتها له في منزله، ووضع لها أقراصًا مخدرة في كوب العصير، وارتكب فعلته خلال كونها تحت تأثير المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن الشاب استدرج خطيبته لمنزله بحجة الاطمئنان على والدته، وعقب وصولها منزله وضع لها أقراصًا مخدرة داخل كوب عصير، وقدمه لها حتى فقدت وعيها، ثم تعدى عليها، وعقب استعادة وعيها هددها إن كشفت عن ما حدث وطلب منها ألا تخبر أسرتها بما حدث، وأخفت الفتاة حملها لنحو 7 أشهر حتى اكتشف والدها حملها، وأقرت بأن خطيبها وراء حملها.