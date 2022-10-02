اليوم بداية انتظام الدراسة لـ927 ألف طالب في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

يبدأ اليوم انتظام العام الدراسى الجديد بمحافظة الفيوم بعدما بدأ بشكل جزئى أمس السبت بـ17 مدرسة على مستوى المحافظة، حيث ينتظم اليوم الأحد 927 ألفا و339 تلميذا بـ2160 مدرسة.

وقالت الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن المحافظة شهدت أمس انطلاق الدراسة فى عدد 17 مدرسة على مستوى محافظة الفيوم ( 10 مدارس بالتعليم العام - 7 مدارس بالتعليم الفني).

ولفتت مدير المديرية إلى أنها شددت على ضرورة تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، حيث بدأ اليوم الدراسى بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى وكلمة فى طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ففى التعليم الفنى، بدأت الدراسة فى مدرسة الفنية بنات الجديدة، ومدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة طيبة للتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة الفنية بنات بالحادقة، ومدرسة الفنية بنات بالعدوة، ومدرسة الفنية بنات بسنورس، ومدرسة أبو كساه الصناعية بنات.

وفى التعليم العام، بدأت الدراسة فى مدرسة التوفيق الإعدادية بنات، ومدرسة التوفيق الإعدادية بنين، ومدرسة التوفيق الثانوية، ومدرسة الراهبات الخاصة، ومدرسة السلام الخاصة ومدرسة الجمهورية الخاصة، ومدرسة الأنبا إبرام الخاصة، ومدرسة التوفيق سميرة غبور الخاصة، ومدرسة العزب الرسمية للغات، ومدرسة التوفيق الخاصة بالفوال.

وأشارت مدير المديرية، تشكيل غرف عمليات بدواوين الإدارات التعليمية، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، وتذليل أى عقبات قد تعوق سير انتظام العملية التعليمية.