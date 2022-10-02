النيابة تأمر بضبط 3 عاطلين قتلوا شابا انتقاما من خاله فى السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بسرعة ضبط وإحضار 3 عاطلين، على خلفية اتهامهم بقتل شاب في منطقة السلام، انتقامًا من خاله بسبب خلافات سابقة بينهم.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة السلام أول، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين قاموا بقتل المجنى عليه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات اتضح أن هناك خلافات بين المتهمين وشقيق والدة الضحية "خاله" والذى تعدى على أحد الجناة بالضرب المبرح وأحدث به إصابة بالغة باستخدام سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته، فقرر المتهمين الانتقام منه، فأحرزوا أسلحة بيضاء وترصدوا للشاب الضحية.

وما أن شاهدوه يتجول فى المنطقة قاموا بتعقبه، وما أن أدركوه بأحد الشوارع الخالية من المارة فى وقت متأخر من الليل، انقضوا عليه بالتعدى باستخدام الأسلحة البيضاء التى بحوزتهم، حيث سددوا له عدة طعنات نافذة، أسقطته على الأرض غارقًا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج، وفرا المتهمين هاربين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.