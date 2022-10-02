المعمل الكيميائي يحدد مصير 3 عاطلين روجوا الهيروين في بولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة في الجيزة، خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات في واقعة القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الهيروين، وإعداد تقرير فنى بها.

وقررت النيابة حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج المواد المخدرة في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 3 عاطلين، يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، في بولاق الدكرور، وضبط بحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الهيروين.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط 3 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في بولاق الدكرور.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضبط بحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.