المدارس للطلاب: ممنوع دخول المحمول وتحذرهم من ارتداء البناطيل المقطعة

كتب محمود طه حسين تصوير كريم عبد العزيز ومحمد الحصرى

وجهت بعض المدارس الثانوية تعليمات للطلاب لتحقيق الانضباط فى ثان أيام العام الدراسى الجديد، حيث أكدت المدارس على أنه لن يسمح لأي طالب بدخول المدرسة بالمحمول، كما حذرتهم من ارتداء البناطيل المقطعة مع ضرورة الالتزام بالزي المدرسي وخلع أى اكسسوارات " حظاظات أو سلاسل وتركها فى المنزل قبل التوجه إلى المدرسة، كما طالبتهم بالالتزام بمواعيد الحضور وتقصير الشعر بشكل طبيعي والابتعاد عن أي خروج عن المألوف.

ونبهت المدارس على الطلاب بأنه أي محاولات شغب بين الطلاب سيتم ردعها وفقاً للقانون وبشكل صارم والطالب المشاغب لن يكون له تواجد بالمدرسة، وسيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على الجميع حفاظاً على هيبة العملية التعليمية والمحافظة على الأثاث المدرسي.

ووجهت المدارس رسالة لأولياء الأمور قائلة: ضرورة متابعة ولي أمر متابعة نجله بشكل فعال وإيجابي خاصة في هذه المرحلة، وأن يعلم أن أي إجراء يتخذه المعلم هو في صالح الطلاب رغبة في تحقيق الانضباط.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد غدا الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.