اليوم السابع
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الصحة تكشف 15 عرضا مرضيا شائعا وراءة نقص فيتامين د.. اعرف التفاصيل

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:15 ص
الصحة تكشف 15 عرضا مرضيا شائعا وراءة نقص فيتامين د.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد الحصول على فيتامين "د"، مؤكدة أن ڤيتامين د يحدث له تصنيع من تعرض 60% من الجلد لأشعة الشمس.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إن نقص فيتامين د له مجموعة من الأعراض مثل التعب والإرهاق وقصور التركيز والإصابة المتكررة بكثير من العدوى ووجود ألم العظام والعضلات، بالإضافة إلي التساقط المفرط للشعر والنسيان والاكتئاب وجفاف الجلد، فضلا عن حدوث خلل فى الغدة الدرقية وخلل فى الخلايا العصبية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية تستهدف تعزيز الصحة العامة للمصريين، ما جعلها تقوم بتوفير فيتامين د "دافاليندى" في المستشفيات والصيدليات.

وأشارت إلي أن الأشخاص الأكثر عرضة لنقص ڤيتامين د وهم ذوى البشرة السمراء ( لوجود مادة الميلانين ) التي تمنع تصنيع فيتامين د والأشخاص الذين يستخدمون واقيا من الشمس والأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس ونصحت بضرورة استشارة الطبيب عن ثبوت نقص فيتامين د بالتحاليل.


الصحة

فيتامين د

الصيدليات

المستشفيات



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