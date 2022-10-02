اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:56 م
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السيطرة على حريق بمصنع للدهانات فى البحيرة دون خسائر فى الأرواح

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:01 م
السيطرة على حريق بمصنع للدهانات فى البحيرة دون خسائر فى الأرواح سيارة مطافئ - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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تمكن رجال الحماية المدينة بالبحيرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل داخل مصنع لأدوات الدهانات والطلاء بمركز إدكو دون حدوث  خسائر فى الأرواح.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع تصنيع الدهانات والأحبار بقرية زرزارة التابعة لمركز إدكو  .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة دون وقوع أى خسائر فى الأرواح وجارى حصر التلفيات المادية داخل المصنع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 

 


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