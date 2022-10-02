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السجن 15 سنة للمتهم بقتل زوجته ودفن جثتها فى حظيرة مواشي بالغربية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:00 م
السجن 15 سنة للمتهم بقتل زوجته ودفن جثتها فى حظيرة مواشي بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الأولى، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها في حظيرة المواشي الخاصة به بقرية بلتاج مركز قطور، بالسجن 15 سنة.

ترجع الواقعة بتلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور، بتحرير فلاح بلاغا بتغيب زوجته بعدما تركت المنزل وأخذت معها مصوغاتها الذهبية.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وضباط المباحث الجنائية بمركز قطور، وتوصلت التحريات إلي وجود شبهة جنائية وراء تغيب الزوجة، وبتكثيف جهود البحث اعترف زوجها بقتلها حيث قام بخنقها وتكميم فمها وتوثيق يديها من الخلف وقام بدفن الجثة في حظيرة المواشي.

انتقل رجال المباحث الجنائية برفقة المتهم وتم العثور على الجثة موثقة اليدين ومكممة الفم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط المتهم واحالته للنيابة العامة التي امرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية واحالته لمحكمة جنايات المحلة التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.

 

 


جنايات المحلة

قطور

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