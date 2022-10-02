الزميل محمد ثروت يشارك فى المؤتمر الدولى اللغة العربية والبيئة الرقمية بجامعة مالانج الأندونيسية

كتب سيد الخلفاوى

شارك الزميل الدكتور محمد ثروت فى المؤتمر الدولي للغة العربية وآدابها وتعليمها لغير الناطقين بها ببحث عن التجربة المصرية فى استخدام الواقع المعزز فى جذب الوافدين لتعلم اللغة العربية خصوصا من قارتى أسيا وأفريقيا وذلك فى المؤتمر الذى نظمه قسم الأدب العربى بجامعة مالانج الحكومة فى بأندونيسيا.

واختتم المؤتمر، أعماله مساء اليوم تحت عنوان، ":الإبداع والابتكار فى تعليم اللغة العربية فى عصر مجتمع ما بعد المعلومات بالشراكة مع جامعة مالايا بماليزيا، ومشاركة عدد كبير من الأكاديميين من مختلف الجامعات الدولية ومن مصر ممثلين عن جامعتى القاهرة وأسيوط".

وأكدت الدكتور هنىء محلية الصحة رئيسة قسم الأدب العربى بجامعة مالانج أهمية قراءة وتحليل واقع ومستقبل تعليم اللغة العربية في ضوء بنيتها اللغوية ومتطلبات عصر التقنيات الرقمية، والعلاقة بين الأسرة والدارس للغة العربية من غير الناطقين بها أو بيئة التعلم.

شارك فى المؤتمر عدد كبير من المتخصصين ومنهم باحثون من اندونيسيا حي ثقدمت ليلية الرشيدة بحثا عن مهارات تعلم القراءة عبر برامج الاندرويد، وتنوالت ستى نور العين لطيفة تعلم مهارات الاستماع باستخدام كيو اركود فى الكتاب الدراسى، وقدمت أنيس عفيفة بحثا عن فلوتاجون ستورى لترقية مهارات الاستماع لدى طلاب الجامعة.

ومن السودان تحدثت دكتورة نهلة إبراهيم الجاك عن مهارات تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها فى السودان والعقبات التى تواجههم، وناقش المشاركون أهمية تطوير تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها فى عصر العولمة وتطوير وتحديث مناهجها وفقا للتقنيات التكنولوجية الحديثة، لمواجهة اللحن والانصراف عن اللغة العربية.