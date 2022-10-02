اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 100 عسكري أوكراني في مقاطعة خاركوف

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:33 م
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 100 عسكري أوكراني في مقاطعة خاركوف الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - "إنه تم تدمير 12 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز اللواءين الآليين 92 و14 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركيف، كما شن الطيران الحربي غارات علي منطقة كراسني ليمان بالقرب من جمهورية دونيتسك، مما كبد القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح تجاوزت 200 عسكري و320 جريحا، بالإضافة إلى تدمير 10 دبابات و25 عربة قتال مشاة".


وأشار إلى أن القوات الروسية أحبطت هجوما عنيفا شنته القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتمكنت من تدمير 31 دبابة و78 وحدة من المعدات الخاصة والقضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيا.. وأوضح أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغت 310 طائرات، و155 طائرة مروحية، و2134 طائرة مسيرة، و378 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5281 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و858 مركبة قتالية مجهزة بقاذفات صواريخ متعددة، و3443 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و6126 مركبة عسكرية خاصة.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة