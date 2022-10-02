الداخلية: كافة مصدرات الأحوال المدنية ليس لها مدة صلاحية عدا القيد العائلي

كتب محمود عبد الراضي

صرح مصدر أمنى أن كافة مصدرات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عدا "القيد العائلى" ليس لها مدة صلاحية وأنها سارية ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة، سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث.