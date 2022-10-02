الداخلية: كافة مصدرات الأحوال المدنية ليس لها مدة صلاحية عدا القيد العائلي

صرح مصدر أمنى أن كافة مصدرات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عدا "القيد العائلى" ليس لها مدة صلاحية وأنها سارية ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة، سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث.
الداخلية: كافة مصدرات الأحوال المدنية ليس لها مدة صلاحية عدا القيد العائليالأحد، 02 أكتوبر 2022 07:18 م
الأحوال المدنية - أرشيفية
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