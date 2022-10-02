الحكومة البرازيلية: انتخابات اليوم ستكون "آمنة تماما"

فاطمة شوقى

أكدت الحكومة البرازيلية أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم الأحد ستكون "آمنة تماما"، وقال وزير العدل البرازيلي أندرسون توريس، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية التي ستجرى اليوم ستكون آمنة تماما.

وأضاف توريس: "نحن لا نتجه نحو الحرب. نحن نتجه نحو الانتخابات"، بحسب صحيفة ريو تايمز البرازيلية.

ويتوجه الناخبون في البرازيل لصناديق الاقتراع في وقت لاحق اليوم للإدلاء بأصواتهم في معركة انتخابية رئاسية جديدة ، حيث تتركز المنافسة فيها ما بين قوى اليمين، ممثلة بمرشحها الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، وقوى اليسار، ممثلة بمرشحها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويخوض هذه الانتخابات 11 مرشحا ، لكن المعركة الأساسية تتمحور حول المرشح اليسارى لولا دا سيلفا 76 عاما ، والرئيس اليمينى المتطرف جايير بولسونارو 67 ،مع توقعات كبيرة بوصول دا سيلفا في الجولة الأولى في الانتخابات ، وستكون هناك جولة ثانية بعد 4 أسابيع .

وأوضحت الصحيفة أن هذه الانتخابات تعتبر غير نمطية ، خاصة وأن زعيم حزب العمال لولا دا سيلفا خرج من قضاء 19 شهرا من السجن بتهمة الفساد ليقفز في استطلاعات الرأي كالمرشح المفضل .

وشكك الرئيس بولسونارو كما فعل في الانتخابات الأخيرة في 2018 حول نظام التصويت الإلكترونى والتشكيك في نظافة الانتخابات دون تقديم أي دليل، وذلك لزرع القلق لدى البرازيلين والتشكك في نتيجة الانتخابات، وأعلن أنه إذا خسر الانتخابات فسوف يتخلى عن الوشاح الرئاسي وينسحب من السياسة،

ويعتبر لولا دا سيلفا المرشح المفضل لدى البرازيليين ، لأنه خلال فترة رئاسته (2003-2010) حافظ على شعبيته بين الطبقات العاملة وذوى الدخل المنخفض ، ثم أعلنت حكومته انها انتشلت ما يقرب من 30 مليون برازيلي من الفقر المدقع.