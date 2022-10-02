الحكم بالمشدد 15 سنة على سائق لاتجاره بالمواد المخدرة في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وخالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لسائق، لاتجاره بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13240 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1561 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، 26 سنة، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "indazole carboxamide"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر "indazole carboxamide" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سائق بحوزته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، قبل ترويجها علي عملائه بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.