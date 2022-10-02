اليوم السابع
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التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بالنواب فى دور الانعقاد الثالث

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:29 م
التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بالنواب فى دور الانعقاد الثالث مجلس النواب
كتبت نور على - نورا فخرى - أمين صالح - محمود حسين - كامل كامل

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ينشر "اليوم السابع" التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وجاءت كالتالى:
 
1- اللجنة التشريعية
الرئيس: إبراهيم الهنيدي
الوكيلين: إيهاب الطماوى  - يحيى عيسوى
أمين السر: ناصر عثمان
 
2 - لجنة الدفاع والأمن القومي
الرئيس: أحمد العوضي
الوكيلين: إبراهيم المصري - أحمد يحيى
أمين السر: محمد راضي
 
3- لجنة حقوق الإنسان
الرئيس: طارق رضوان
الوكيلين: أيمن أبو العلا - محمد عبد العزيز
أمين السر: محمد تيسير مطر
 
4- لجنة الاتصالات
الرئيس: أحمد بدوي
الوكيلين: أحمد نشأت - مارثا واصف
أمين السر: محمد يسري عبادة
 
5- لجنة الطاقة والبيئة
الرئيس: حسام عوض الله
الوكيلين: رشا رمضان - محمد الجبلاوي
أمين السر: خالد عبد المولى
 
6- لجنة الشئون الأفريقية
الرئيس: شريف الجبلى
الوكيلين: محمود سعد  - سعداوى راغب ضيف الله
أمين السر: دكتور رشا أبو شقره
 
7- لجنة الشباب والرياضة
الرئيس: محمود حسين
الوكيلين: سامر التلاوي - حسام غالي
أمين السر: حازم إمام
 
8- لجنة الزراعة
الرئيس: هشام الحصرى
الوكيلين: صقر عبد الفتاح - حسن عبد القادر
أمين السر: محمد محمود عبد القوي
 
9- لجنة الإسكان
الرئيس: عماد سعد حمودة
الوكيلين: طارق شكري - أحمد عبد المجيد
أمين السر: أمين مسعود
 
10- لجنة التضامن الاجتماعى
الرئيس: عبد الهادي القصبي
الوكيلين:أحمد فتحي - رضوى جعفر
أمين السر: حسن المير
 
11- لجنة الشئون الاقتصادية
الرئيس: محمد سليمان
الوكيلين: نيفين الطاهري - محمد علي عبد الحميد
أمين السر: محمود الصعيدي
 
12- لجنة الخطة والموازنة
الرئيس: فخري الفقي
الوكيلين: ياسر عمر شيبة - مصطفى سالم
أمين السر: عبد المنعم إمام
 
13- لجنة الصناعة
الرئيس: معتز محمود
الوكيلين: محمد السلاب - محمد سعد عوض الله
أمين السر: سامي نصر الله
 
14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
الرئيس: محمد كمال مرعي
الوكيلين: هالة أبو السعد - محمد الجارحي
أمين السر: مارسيل سمير
 
15- لجنة النقل والمواصلات
الرئيس: علاء عابد
الوكيلين: وحيد قرقر - محمود الضبع
أمين السر: محمد السيد عوض
 
16- لجنة العلاقات الخارجية
الرئيس: كريم درويش
الوكيلين: طارق الخولي - سحر البزار
أمين السر: أميرة صابر
 
17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار
الرئيس: درية شرف الدين
الوكيلين: يوسف الحسيني - نادر مصطفى
أمين السر: هند رشاد
 
18- لجنة السياحة والطيران المدني
الرئيس: نورا على
الوكيلين: محمد عبد المقصود - أحمد الطيبي
أمين السر: أماني الشعولي
 
19- لجنة الصحة
الرئيس: دكتور أشرف حاتم
الوكيلين: محمد الوحش - محمد العماري
أمين السر: كريم حلمى
 
20- الشئون الدينية والأوقاف
الرئيس: علي جمعة
الوكيلين: أسامة العبد - منصف نجيب
أمين السر: محمد أبو هاشم
 
21- لجنة القوى العاملة
الرئيس: عادل عبدالفضيل
الوكيلين:سولاف درويش - إيهاب منصور
أمين السر: ألفت المزلاوي
 
22- لجنة الاقتراحات والشكاوى
الرئيس: عاطف ناصر
الوكيلين: محمد حمدي دسوقي - نافع عبد الهادي
أمين السر: هشام حسين
 
23- لجنة التعليم والبحث العلمى
الرئيس: سامي هاشم
الوكيلين: ماجده بكري - منى عبد العاطي
أمين السر: ياسمين أبو طالب
 
24 - لجنة الشئون العربية
الرئيس: يسري المغازي
الوكيلين: عباس السادات - أحمد فؤاد أباظة
أمين السر: أحمد مقلد
 
25 – الإدارة المحلية
الرئيس: أحمد السجيني
الوكيلين: محمد الحسيني - محمد وفيق
أمين السر: عمرو درويش 

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