التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بالنواب فى دور الانعقاد الثالث

كتبت نور على - نورا فخرى - أمين صالح - محمود حسين - كامل كامل

ينشر "اليوم السابع" التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وجاءت كالتالى:

1- اللجنة التشريعية

الرئيس: إبراهيم الهنيدي

الوكيلين: إيهاب الطماوى - يحيى عيسوى

أمين السر: ناصر عثمان

2 - لجنة الدفاع والأمن القومي

الرئيس: أحمد العوضي

الوكيلين: إبراهيم المصري - أحمد يحيى

أمين السر: محمد راضي

3- لجنة حقوق الإنسان

الرئيس: طارق رضوان

الوكيلين: أيمن أبو العلا - محمد عبد العزيز

أمين السر: محمد تيسير مطر

4- لجنة الاتصالات

الرئيس: أحمد بدوي

الوكيلين: أحمد نشأت - مارثا واصف

أمين السر: محمد يسري عبادة

5- لجنة الطاقة والبيئة

الرئيس: حسام عوض الله

الوكيلين: رشا رمضان - محمد الجبلاوي

أمين السر: خالد عبد المولى

6- لجنة الشئون الأفريقية

الرئيس: شريف الجبلى

الوكيلين: محمود سعد - سعداوى راغب ضيف الله

أمين السر: دكتور رشا أبو شقره

7- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس: محمود حسين

الوكيلين: سامر التلاوي - حسام غالي

أمين السر: حازم إمام

8- لجنة الزراعة

الرئيس: هشام الحصرى

الوكيلين: صقر عبد الفتاح - حسن عبد القادر

أمين السر: محمد محمود عبد القوي

9- لجنة الإسكان

الرئيس: عماد سعد حمودة

الوكيلين: طارق شكري - أحمد عبد المجيد

أمين السر: أمين مسعود

10- لجنة التضامن الاجتماعى

الرئيس: عبد الهادي القصبي

الوكيلين:أحمد فتحي - رضوى جعفر

أمين السر: حسن المير

11- لجنة الشئون الاقتصادية

الرئيس: محمد سليمان

الوكيلين: نيفين الطاهري - محمد علي عبد الحميد

أمين السر: محمود الصعيدي

12- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخري الفقي

الوكيلين: ياسر عمر شيبة - مصطفى سالم

أمين السر: عبد المنعم إمام

13- لجنة الصناعة

الرئيس: معتز محمود

الوكيلين: محمد السلاب - محمد سعد عوض الله

أمين السر: سامي نصر الله

14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الرئيس: محمد كمال مرعي

الوكيلين: هالة أبو السعد - محمد الجارحي

أمين السر: مارسيل سمير

15- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيلين: وحيد قرقر - محمود الضبع

أمين السر: محمد السيد عوض

16- لجنة العلاقات الخارجية

الرئيس: كريم درويش

الوكيلين: طارق الخولي - سحر البزار

أمين السر: أميرة صابر

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار

الرئيس: درية شرف الدين

الوكيلين: يوسف الحسيني - نادر مصطفى

أمين السر: هند رشاد

18- لجنة السياحة والطيران المدني

الرئيس: نورا على

الوكيلين: محمد عبد المقصود - أحمد الطيبي

أمين السر: أماني الشعولي

19- لجنة الصحة

الرئيس: دكتور أشرف حاتم

الوكيلين: محمد الوحش - محمد العماري

أمين السر: كريم حلمى

20- الشئون الدينية والأوقاف

الرئيس: علي جمعة

الوكيلين: أسامة العبد - منصف نجيب

أمين السر: محمد أبو هاشم

21- لجنة القوى العاملة

الرئيس: عادل عبدالفضيل

الوكيلين:سولاف درويش - إيهاب منصور

أمين السر: ألفت المزلاوي

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

الرئيس: عاطف ناصر

الوكيلين: محمد حمدي دسوقي - نافع عبد الهادي

أمين السر: هشام حسين

23- لجنة التعليم والبحث العلمى

الرئيس: سامي هاشم

الوكيلين: ماجده بكري - منى عبد العاطي

أمين السر: ياسمين أبو طالب

24 - لجنة الشئون العربية

الرئيس: يسري المغازي

الوكيلين: عباس السادات - أحمد فؤاد أباظة

أمين السر: أحمد مقلد

25 – الإدارة المحلية

الرئيس: أحمد السجيني

الوكيلين: محمد الحسيني - محمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش