اليوم السابع
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"التربيع الأول" يزين السماء الليلة ويشاهد بسهولة فى سماء مصر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:56 م
"التربيع الأول" يزين السماء الليلة ويشاهد بسهولة فى سماء مصر هلال - صورة أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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يرصد قمر التربيع الأول لشهر ربيع الأول 1444 اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 بسماء مصر والوطن العربى، وهى فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة.  
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة  فى تقرير لها، أن القمر سيصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الأفق الجنوبي بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
 
سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول صباح الإثنين 3 أكتوبر عند الساعة 03:14 صباحًا بتوقيت مكة (12:14 صباحًا بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.
 
تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.
 
خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.
 
 
 
 

القمر

التربيع الاول

قمر التربيع الاول

القمر فى التربيع الاول



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