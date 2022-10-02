افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد كوادر رجال الدين.. صور

كتب أحمد حسنى

افتتح المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز أولى دورات البرنامج التدريبي بعنوان ( إعداد كوادر رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مجال تنمية الوعي المجتمعي و بناء اتجاهات ايجابية في محافظات و قري حياة كريمة)، تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ، و في إطار مبادرة ( وعي من أجل التنمية و الحياة الكريمة).

و تركز الدورات علي عدة محاور و أهداف هامة منها إثراء معارف المشاركين ودعم مهاراتهم في مجالات القضايا المجتمعية المعاصرة واكتساب معارف جديدة. و تزويد المشاركين بالأساليب العلمية والعملية التي تساعدهم في تكوين وتشكيل الرأي العام ورفع الوعى بكافة قضايا المجتمع لدى جمهورهم.

بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وفعاليات توعية مشتركة بين وزاتي التضامن والاوقاف والكنيسة لدعم الوعي المجتمعي في المجتمعات المحلية وبناء رأي عام إيجابي تجاه القضايا الاجتماعية ذات الصلة.