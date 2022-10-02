اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:30 م
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افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد كوادر رجال الدين.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:02 م
افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد كوادر رجال الدين.. صور افتتاح البرنامج التدريبي
كتب أحمد حسنى

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افتتح المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز أولى دورات البرنامج التدريبي بعنوان ( إعداد كوادر رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مجال تنمية الوعي المجتمعي و بناء اتجاهات ايجابية في محافظات و قري حياة كريمة)، تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ، و في إطار مبادرة ( وعي من أجل التنمية و الحياة الكريمة).

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و تركز الدورات علي عدة محاور و أهداف هامة منها إثراء  معارف المشاركين ودعم مهاراتهم في مجالات القضايا المجتمعية المعاصرة واكتساب معارف جديدة. و تزويد المشاركين بالأساليب العلمية والعملية التي تساعدهم في تكوين وتشكيل الرأي العام ورفع الوعى بكافة قضايا المجتمع لدى جمهورهم.

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بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وفعاليات توعية مشتركة بين وزاتي التضامن والاوقاف والكنيسة لدعم الوعي المجتمعي في المجتمعات المحلية وبناء رأي عام إيجابي تجاه القضايا الاجتماعية ذات الصلة.

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وزيرة التضامن

المركز القومى للبحوث الجنائيه

قرى حياه كريمه



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