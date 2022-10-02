استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين قلقون من جمود الحكم بعد الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

قال أكثر من نصف الأمريكيين المشاركين فى استطلاع رأى حديث، إنهم يشعرون بالقلق من أن تسفر الانتخابات النصفية المقبلة عن جمود فى الحكم.

ووجد استطلاع أجراه موقع اكسيوس، ونشرت نتائجه السبت، أن 53% يشعرون بالقلق بشأن احتمال وجود حكم منقسم وجمود بعد انتخابات نوفمبر. ويحدد الاستطلاع الحكم المنقسم بسيطرة منقسمة على الكونجرس، بمعنى أن يسيطر حزب على مجلس النواب، والآخر على الشيوخ.

وبالنسبة للديمقراطيين، الذين يسيطر حزبهم حاليا على كلا المجلسين، فإن هذا مبعث قلق أكبر بنسبة طفيفة. حيث قال 64% من الديمقراطيين إنهم يشعرون بالقلق بشأن الحكم المنقسم والجمود مقارنة بنسبة 51% من الجمهوريين، و44% من المستقلين بحسب الاستطلاع.

إلا أن نحو نصف الأمريكيين قلقين أيضا بشأن السيطرة الموحدة على الكونجرس، وقال 49% إنهم يشعرون بالقلق لو احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على كلا المجلسين، و46% قالوا إنهم يشعرون بالقلق لو سيطر الجمهوريون على كلا المجلسين.

ومع تبقى 40 يوم على الانتخابات النصفية، فإن السباق للسيطرة على الكونجرس لا زال متقاربا. وكان الجمهوريون فى وضع أفضل فى الانتخابات القادمة، إلا أن الاستطلاعات أظهرت صعودا للديمقراطيين فى الأشهر الأخيرة.

وكان استطلاع لياهو نيوز ويوجوف، قد أظهر أن الديمقراطيين يتقدمون على الجمهوريين بفارق أربع نقاط فى سباق الكونجرس. لكن بعض الديمقراطيين حذروا من وضع الكثير من الثقة فى الاستطلاعات، بعد أخفقت فى توقعات عام 2016 و2020.