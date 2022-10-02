اليوم السابع
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إحالة أوراق شخصين إلى المفتى لاتهامهما بقتل سائق توك توك فى البحيرة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 07:07 م
إحالة أوراق شخصين إلى المفتى لاتهامهما بقتل سائق توك توك فى البحيرة محكمة - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ياسر محمد عبده، إحالة أوراق المتهمين بقتل الشاب محمد المناخلي سائق توك توك بمدينة إيتاى البارود إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامهما، وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
 
وترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود، بلاغا يفيد وجود جثة هامدة لشاب مقيم غرب إيتاي البارود مصاب بطعنات نافذة بالجسم أدت إلي وفاته .
 
وكشفت التحريات الأمنية، أنه أثناء عودة المجني عليه لمنزله لاحظ وجود لص يحاول سرقة "توك توك" خاص بزوج شقيقته  وعندما حاول  منعه من السرقة قام المتهم بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته وفر هاربا مع أخر كان بينتظره داخل سيارة وتم ضبط مرتكبي الواقعة وهما "م.ع"و "ه.ر"، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.
 
 

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