أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية
الفرق المصرية تواصل أعمال تطوير كورنيش غزة ضمن منحة مصر لإعمار القطاع.. صور
انخفاض بدرجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة
الحكومة تنفى إنشاء 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمى لزراعة الأعضاء
السكة الحديد: تخفيض 50% من سعر التذكرة لذوى الهمم ومرافقيهم بكافة القطارات
تقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر العديد من الامتيازات للعديد من فئات المجتمع، ومنها ذوي الهمم حيث يتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق (إن وجد) بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها.
الحكومة: صدور 563 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الربع الثالث من 2022
الصحة: لقاح الأنفلونزا يكون الأجسام المناعية بعد الحصول عليه بأسبوعين
معهد الفلك: هزة أرضية على بعد 430 كم شمال مطروح بقوة 5.26 ريختر
أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 1118 جنيها للجرام
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو
التعليم: عدم ربط تسليم الكتب لطلاب المدارس الرسمية بالمصروفات الدراسية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم ربط تسليم طلاب المدارس الرسمية الكتب بالمصروفات الدراسية، خاصة فى الصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، مشددة على تسليم الطلاب الكتب المدرسية مباشرة.
مصر تعزى إندونيسيا فى ضحايا أحداث التدافع بمباراة لكرة القدم
تقدمت جمهورية مصر العربية، الأحد، بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة إندونيسيا الصديقة، ولأسر ضحايا أحداث التدافع فى مباراة كرة القدم التي أسفرت عن العشرات من الضحايا والمصابين.
التموين تطرح 3 فرص استثمارية لإنشاء مصانع لإنتاج زيت الطعام
استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن طرح 3 فرص استثمارية لإنشاء 3 مجمعات للزيوت بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 321 مليون دولار، وتم اختيار الموقع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، وتتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطلاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلي بنسبة 50% مستثمرين و50% قروض طويلة الأجل والفرصة الثانية في مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا.
رئيس مجلس النواب يعلن تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية
مديريات التعليم تحدد شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين
أعلنت بعض المديريات التعليمية، فتح باب التطوع للعمل بالمدارس، لسد العجز فى عدد المعلمين بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، وفقاً للكتاب الدورى رقم 26 لسنة 20/9/2021، بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس.
سيكازوى حكما لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا
أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، للحكم الزامبي جياني سيكازوي، ويعاونه كل من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريكيو والحكم الرابع الزامبي أيودريك نيكولي.
"التربيع الأول" يزين السماء الليلة ويشاهد بسهولة فى سماء مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة