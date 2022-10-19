45000 علبة جبنة وطن ونصف لحوم وكبدة وطن ونصف سمنة يشتبة في عدم صلاحيتها بالغربية

الغربيــــة ـ فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية ببندر ومركز طنطا أسفرت الحملة المشكلة من اشرف شرف الدين و طارق عبد الرحمن شعيب المفتشين بإدارة الرقابة التموينية عن تحرير محاضر لبقال تمويني بناحية ثان طنطا لتصرفة في سلع تموينية بمقدار 4263 جنيها بغرض التربح السريع بدون وجه حق.



وضبط بقال تمويني بناحية اول طنطا لتجميع سلع تموينية بمقدار 25000 جنيها بغرض بيعها في السوق السوداء و التربح السريع بدون وجه حق كما تَم ضبط مخزن قطع غيار موتوسيكل بناحية خرسيت مركز طنطا و تم التحفظ علي 1800 قطعة غيار موتوسيكل مجهوله المصدر و متهرب من الضرائب المستحقة عليها وضبط مخزن مواد غذائية بناحية محلة مرحوم مركز طنطا لاداره بدون ترخيص وتم ضبط كميه من الجبن بمقدار 1250 كرتونه بكل كرتونه 36 علبة جبن زنه العلبه 100 جرام باجمالي 45000 علبة وضبط مصنع طحينة بناحية كفر مسعود و التحفظ علي عدد 18 شيكارة ملح فاسد وغير صالح للاستهلاك الادمي و 5 براميل طحينة زنه الواحد 60 ستون كيلو جرام إجمالى 300 كيلو لا يوجد عليها أي بيانات و مشتبة في صلاحيتها كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بناحية خرسيت مركز طنطا وتم التحفظ علي عدد 150 صفيحة سمنة زنة الواحدة 11 كيلو جرام باجمالي طن و 650 كيلو 100 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة باجمالى 1200 زجاجة زنة الزجاجة 700 جرام و200 كرتونة زيت عباد شمس عافية بكل كرتونة 6 زجاجة باجمالى 1200 زجاجة زنه الواحدة 800 جرام 100 كرتونة زيت ذره عافية بكل كرتونه 4 زجاجة باجمالي 400 زجاجة زنة الواحدة 2200 جرام وكل الأصناف السابقه مجهولة المصدر و مشتبة في صلاحيتها.



كما تمكنت الحملة من ضبط ثلاجة لحوم بناحيه ثان طنطا حيث تم التحفظ علي 22 كرتونة كبده زنة الواحده 20 كيلو جرام باجمالي 440 كيلو و 36 كرتونة لحوم مجمدة مشفاة زنة الواحدة 20 كيلو جرام باجمالى 720 كيلو و 15 كرتونة لحوم برازيلي مجمدة زنة الواحدة 25 كيلو جرام باجمالى 375 كيلو.

تم تحرير محاضر جنح و التحفظ علي المضبوطات و اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



جانب من المضبوطات



جانب من المضبوطات (5)



المضبوطات