3900 جنيه سعر القنطار فى ثالث مزاد لبيع الأقطان بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

3900 جنيه قيمة سعر قنطار القطن فى فعاليات ثالث مزاد علنى للتداول على محصول القطن بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، بإجمالي 17 ألف قنطار، وبمشاركة 14 شركة من العاملين فى مجال تجارة الأقطان.

فتح المزاد بسعر 3701 جنيه للقطار على 28 حلقة بإجمالى 17 ألف قنطار، وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، وبمشاركة " 14" شركة من العاملين فى مجال تجارة الأقطان.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إداري فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة،وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وقال المهندس "أشرف نصير" مدير عام الزراعة بالشرقية، إن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت الـ56 ألف فدان الزراعة، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض، بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 9 الى 11 قنطار /فدان كما أن هذا الصنف مطلوب في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن عدد الحلقات التسويقية لاستقبال محصول القطن من المزارعين هذا العام 29 حلقة، موزعة على كافة المراكز منها "صان الحجر- صان البحرية- رمسيس- كفر المسلمية- الصوفية وتل راك- ومنشأة أبوعمر- والناصرية- البكارشة-و قصاصين الازهار- وديرب نجم- وكفر صقر- والزقازيق - وبلبيس ومشتول السوق-الحسينية- منيا القمح" تستعد لاستقبال المحصول من المزارعين.

بدوره، أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.