اليوم السابع
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يعمل بها صباحا ويسرقها ليلا.. تجديد حبس موظف بشركة اتصالات بالهرم 15 يوما

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:12 ص
يعمل بها صباحا ويسرقها ليلا.. تجديد حبس موظف بشركة اتصالات بالهرم 15 يوما حبس_ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بسرقة مبلغ 150 ألف جنيه من خزينة فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم لسرقة مبلغ مالي من خزينة الفرع.

بإجراء التحريات تبين أن موظف بفرع الشركة وراء سرقة 150 ألف جنيه لمروره بضائقة مالية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي.

كما اعترف المتهم بسرقة جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة والتخلص منه بالطريق عقب السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


امن الجيزة

جرائم السرقة

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