وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم عددا من الأوائل والمتفوقين بالأنشطة

جنوب سيناء ـ محمد حسين

كرم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أوائل طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي المتفوقين بالأنشطة بمدرسة الأمل الرسمية لغات بطور سيناء، بحضور القس مينا سعد رئيس مجلس أمناء المدرسة، وإبراهيم هجرس موجه عام اللغة العربية، وأحمد الكوك متابع إدارة الطور، ودينا الحسيني مديرة المدرسة، وأولياء أمور الطلاب وهيئة التدريس بالمدرسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ان المكرمون هم الطالب أحمد إبراهيم محمود اللقاني، والطالبة إنجي السيد خليل السيد، والطالبة ياسمين عادل عبد الشافي الصف الأول الثانوي، والطالبة هبة مجدي محمود زكي، والطالب محمود محمد ثابت، والطالب يوسف محمد ربيع الصف الثاني الثانوي.

والمتفوقون في الأنشطة الطالب عمر حسن عبد الوهاب، والطالب بيجول بطرس ثابت، والطالب فارس أحمد عبد الفتاح، والطالبة سما حسام محمد، والطالبة مريم محمد عاشور، والطالب أحمد إبراهيم محمود، والطالب محمد سامي عبد الفتاح.