"وكالة الطاقة": طهران تفرض قيودا على عمليات التفتيش فى الأشهر الأخيرة

أ.ش.أ

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية رافاييل جروسي إن "المحادثات بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في مأزق".

وأشار جروسي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى أن المنظمة تفتقر إلى المعلومات الأساسية بسبب القيود المفروض على الوصول إلى عمليات التفتيش في الأشهر الأخيرة.

وكان قد قال مبعوث روسيا في محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني ميخائيل أوليانوف "إن أجواء الجولة الجديدة للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني تتسم بالجدية".