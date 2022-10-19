اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:20 م
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وفاة معلم داخل مدرسة بنى قاسم ببنى سويف إثر غيبوبة سكر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:12 م
وفاة معلم داخل مدرسة بنى قاسم ببنى سويف إثر غيبوبة سكر المعلم الراحل
بنى سويف هانى فتحى

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توفى صباح اليوم معلم بمدرسة بنى قاسم الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية جنوب محافظة بنى سويف، داخل المدرسة إثر إصابته بغيبوبة سكر.

وشهدت مدرسة بنى قاسم الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية جنوب محافظة بنى سويف، وفاة محمود يوسف أبو الحسن المعلم بالمدرسة، اثر إصابته بغيبوبة سكر.

 وتقدمت نقابة المعلمين بمحافظة بنى سويف فى بيان لها  برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، وعزمي محمد نقيب معلمي مركز ببا، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة محمود يوسف أبو الحسن ،المعلم بمدرسة بني قاسم الابتدائية بإدارة ببا،الذي وافته المنية، اليوم، أثناء تأدية عمله داخل المدرسة، إثر غيبوبة سكر.


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