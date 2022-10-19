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وسائل إعلام: سماع دوى انفجارات قوية فى مقاطعة بيلجورود الروسية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:56 ص
وسائل إعلام: سماع دوى انفجارات قوية فى مقاطعة بيلجورود الروسية الشرطة الروسية
كتب سمير حسنى

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أفادت وسائل إعلام ، بسماع دوي انفجارات قوية في مقاطعة بيلجورود الروسى، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

كان المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أعلن تدمير ثلاث محطات رادار أمريكية مضادة للبطاريات ومنظومة "إس 300 " في منطقة "دونيتسك" شرقي أوكرانيا. 

وأشار كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه تم السيطرة على بلدة "جوروبيوفكا" في مقاطعة "خاركوف" وإلحاق هزيمة كبيرة بوحدات اللواء العملية الأول للحرس الوطني الأوكراني.
 
ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات لنقل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه "كراسنوليمانسك"، وتم القضاء على 46 جنديا أوكرانيا.
 
وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية أنه تم صد محاولة هجوم فاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية باتجاه "بروسكينسكويو" وتم تصفية أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا، كما تم تدمير مركز قيادة المجموعة الموحدة للقيادة المسلحة الأوكرانية، وورشة إصلاح الرادار في مؤسسة المجمع العلمي والإنتاجي، علاوة على 56 وحدة مدفعية وأفراد ومعدات عسكرية في 132 منطقة بمدينة "زابوروجييه".
 

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