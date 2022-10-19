وزير داخلية النمسا: أولويتنا حماية أوروبا من مافيا التهريب

وأشار كارنر في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن اليونان شريك مهم لا سيما في مجال حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، قائلا أنه اتفق مع وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس على محاربة مافيا التهريب الدولي معًا.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق أيضا على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة التهريب الدولي، مؤكدا أن هناك ثلاث شبكات أمان ضرورية للنمسا وهي توفير حماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحماية الحدود على طول طرق غرب البلقان ثم حماية حدود النمسا.

ولفت الوزير إلى اتفاق الدول الأوروبية على نهج منسق ضد استغلال المهاجرين مع التركيز بشكل خاص على حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن اليونان لها أهمية خاصة في حماية الحدود الخارجية الأوروبية نظرًا لموقعها الجغرافي، مشددا على وجوب محاربة جرائم التهريب عبر الحدود من أجل حماية أوروبا من عصابات المهربين الدولية.