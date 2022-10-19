وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان لبحث سبل التعاون المشترك

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفى رئيس مجلس علماء باكستان اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الأوقاف، وخلال اللقاء أطلع وزير الأوقاف رئيس مجلس علماء باكستان على تجربة الأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وسعيها الدائم للتواصل الحضاري، من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، مع العمل على نشرها عالميًّا، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بباكستان بتزويد مكتباتها بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، ومنها اللغة الأردية، مضيفًا أن وزارة الأوقاف تتيح إصداراتها من المنتخب وغيره عبر موقعها الرسمي إلى جانب النسخ المطبوعة، وذلك تيسيرًا على الراغبين في الاطلاع على الترجمات الصحيحة لمعاني القرآن الكريم.

كما تم استعراض دور أكاديمية الأوقاف الدولية في تأهيل الأئمة والدعاة، وأعرب وزير الأوقاف عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية لاستضافة بعض شباب علماء دولة باكستان للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

من جانبه، أشاد الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي رئيس مجلس علماء باكستان ، سواء في مجال الإصدارات أم في مجال إعداد وتأهيل شباب العلماء، وبالدور العالمي لأكاديمية الأوقاف الدولية، مؤكدًا عزمه على توثيق التعاون بين وزارة الأوقاف ومجلس علماء باكستان من خلال تدريب عدد من أئمة وعلماء باكستان بأكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة القادمة.

كما ثمن رئيس مجلس علماء باكستان جهود وزارة الأوقاف في مجال التأليف والترجمة والنشر، مشيدًا إشادة بالغة بالرؤية المتكاملة لوزارة الأوقاف من خلال إصداراتها المتميزة في قضايا التجديد والفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف.

هذا وقد أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي رئيس مجلس علماء باكستان نسخة من كتاب المنتخب باللغة العربية واللغة الأردية، ونسخًا من إصدارات الأوقاف المصرية في قضايا التجديد الديني والثقافة الإسلامية المتنوعة ومن أهمها: المجموعة الأولى والثانية من سلسلة "رؤية" لنشر الفكر المستنير، وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف، وهو ما نال إعجاب وثناء الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي رئيس مجلس علماء باكستان، وأشاد بهذه الإصدارات وبالجهد العظيم الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك الفكر المتطرف.