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وزيرة الداخلية البريطانية: ارتكبت خطأ وأتحمل مسؤوليته ولذلك استقلت

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:14 م
وزيرة الداخلية البريطانية: ارتكبت خطأ وأتحمل مسؤوليته ولذلك استقلت سويلا بريفرمان
كتب أحمد عرفة

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قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، إنها ارتكبت خطأ وتتحمل مسؤوليته لذا استقلت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق نشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير تفيد بأن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان أعلنت استقالتها من منصبها.

 

ويواصل نواب حزب المحافظين البريطانى محاولاتهم للإطاحة بليز تراس رئيسة الوزراء، وسط الغضب من تراجع معدلات الاقتراع والتهديد بحدوث كارثة اقتصادية فيما يتعلق بالإنفاق العام، على الرغم من مطالبتهم لوزير الخزانة الجديد جيريمى هانت بالتوحد خلفها من أجل الاقتصاد.

 

وفقا لصحيفة الجارديان، استمرت الإحاطات الإعلامية قائلة أن جراهام برادى، رئيس لجنة 1922، قد تلقى ما يصل إلى 100 رسالة تطالب تراس بالاستقالة، مما زاد الضغط عليه لإعادة كتابة قواعد الحزب للسماح بإجراء تصويت على الثقة مرة أخرى.

 


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