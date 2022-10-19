وزيرة الخارجية الألمانية: أمن دول البلطيق وأوروبا الشرقية هو أمن ألمانيا

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إننا سندافع عن كل شبر من منطقة حلف شمال الأطلسي(ناتو) المشترك، مؤكدة أن أمن دول البلطيق وأمن أوروبا الشرقية هو أمن ألمانيا.



وأضافت بربوك - خلال افتتاحها اليوم الأربعاء لمنتدى برلين للسياسة الخارجية بحضور وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو - : "معًا أقوى من الحرب الروسية على أوكرانيا، وستواصل ألمانيا دعم أوكرانيا بشكل مكثف".



وأكدت أهمية تجنب التبعيات الاقتصادية من جانب واحد، وهذا درس من أخطاء السياسة الروسية في السنوات الأخيرة، حيث قال وزير خارجية إستونيا: "إن صمود اقتصاداتنا ومجتمعاتنا سينعكس في استراتيجية الأمن القومي".



وتابعت: "أمن أوروبا الشرقية هو أمن ألمانيا، ففي حالة الطوارئ سندافع عن كل شبر من أراضي تحالفنا، حيث أن الصدمات التي يتعرض لها أمننا ستشكل الهوية الألمانية والأوروبية لعقود من الزمن، كما أننا سنقوم بتشكيلها من خلال السياسة النشطة".



ولفتت إلى أن نتائج استطلاع مؤسسة (Körber) حول السياسة الخارجية الألمانية مثيرة للغاية، حيث كشفت أن 52% من الأشخاص في بلادنا يرغبون في أن تلعب ألمانيا دورًا أكثر حذرًا إلا أن 74% ممن شملهم الاستطلاع يقولون إنه يجب استخدام الجيش الألماني لحماية حلفائنا.



وقالت: "إن التضامن الأوروبي هو أساس سياستنا الأمنية المشتركة المستقبلية، وهذا ما وضعناه في المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو وبقمة مدريد، وفي استراتيجيتنا للأمن القومي والتي نحن بصفتنا وزارة الخارجية الألمانية مسؤولون عن كتابتها للحكومة الفيدرالية الألمانية".



وأوضحت - في ختام كلمتها - : "جوهر سياستنا الأمنية المستقبلية هو أمن حياتنا وحريتنا وأمن سبل عيشنا وهذا هو السبب في أننا نعيد وضع دفاعاتنا الأوروبية وعبر الأطلسية"، مؤكدة مواصلة دعم أوكرانيا سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا وعسكريا؛ لأن أوكرانيا تدافع أيضًا عن الحرية الأوروبية في نضالها من أجل البقاء.